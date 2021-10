Roban auto a La Bebeshita: ‘Yo le di las llaves bien p...deja’

México.- Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, fue víctima de la delincuencia, pues le robaron su auto, un smart azul, al llegar a la casa de un amigo, pero lo peor de todo es que fue ella quien le entregó las llaves al ladrón al pensar que se trataba de un valet parking.

La estrella de las redes sociales narró en un video cómo fue que su auto fue robado, y sorprendió a sus seguidores que fue ella misma quien ayudó al ratero a cometer el atraco.

La Bebeshita contó a través de un video en sus redes sociales que llegó a la casa de su amigo, y afuera estaba una persona y pensó que se trataba de un valet parking por lo que le entregó las llaves de su auto.

No fue hasta que salió que se dio cuenta que su carro no estaba y cayó en cuenta que había sido víctima de un robo.

Yo dejé mi coche aquí estacionado como p...deja, y según yo, Fer tenía alguien que iba a estacionar mi coche”, contó la famosa en el video. “Yo llegué aquí y ahora ya no está, alguien se lo robó, yo le di las llaves bien p...deja”.

Sin embargo, Fer, su amigo, le dijo que él no había tenido nada que ver. “Yo no te agarré tu carro Daniela, yo no tengo gente, ni que mi casa sea restaurante para tener valet parking ¿cómo se te ocurre?”.

La participante de MasterChef Celebrity estaba preocupada por cómo iba a denunciar ante las autoridades que le habían robado su auto, si ella misma le había ayudado al ladrón.

O sea ¿qué le voy a decir a la policía? ‘Ay oigan, le di las llaves a alguien’, o sea va a decir que yo estoy toda p...deja”, cuenta en el video.

La Bebeshita tiene la esperanza de encontrar su vehículo robado. Foto: Instagram

En el video se ve que llega gente de seguridad al lugar y Daniela Alexis les pregunta si han visto su vehículo. “Oigan bebés ¿no han visto un smart azul que estaba por acá? Llegué como a la una”, les pregunta la famosa.

En otra publicación, horas más tarde, La Bebeshita dijo que al parecer alguien había visto su auto, por lo que tenía la esperanza de recuperarlo

“Espero que no sea una falsa alarma y que lo hayan encontrado, pero bueno”, explica la distraída influencer.

Actualmente La Bebeshita aparece en el reality de cocina de TV Azteca, MasterChef Celebrity. Foto: Instagram

