‘La Chilindrina’ hace fuerte confesión luego de veto de Televisa y salida de ‘El Chavo del 8’

México.- María Antonieta de las Nieves, actriz que da vida a ‘La Chilindrina’, personaje con el que triunfó en ‘El Chavo del 8’ y ‘Chespirito’, desde 1971, hizo tremenda confesión. Contó que entre el veto de Televisa y la pandemia del Covid-19 sus ahorros se están acabando, por lo que le urge volver a trabajar.

En 2013, la comediante de 69 años reveló que llevaba 10 años vetada de la empresa en donde estuvo tantas décadas, y aseguró que tampoco se fue a TV Azteca, pues ella no era de una televisora, sino internacional.

El veto yo lo tengo desde hace más de 10 años desde antes que estuviera Estrella TV. No estoy trabajando con TV Azteca, tampoco me hacen entrevistas y me hacen entrevistas en todos lados, cosa que me llena de orgullo y de cariño porque yo no soy de México ni de una televisora, soy María Antonieta de las Nieves internacional”, expresó.