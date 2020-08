La 'Chilindrina' lamenta salida de 'El Chavo del 8' de la TV

Ciudad de México.- La actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de la 'Chilindrina', lamentó la salida de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, entre ellos 'El Chavo del 8' de la TV.

Fue el pasado 1 de agosto, hijo de Bolaños, confirmó que ya no se transmitirá la obra de su padre alrededor del mundo, ahora, la ‘Chilindrina’ expresó su

Mediante sus redes sociales, María Antonieta de las Nieves compartió un mensaje en donde comentó que lamentaba el retiro de todos los programas, así mismo, aseguró que desconocía el motivo.

Florinda Meza mejor conocida como ‘Doña Florinda’, actriz y viuda del cómico, lamentó la decisión a través de sus redes sociales.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, explicó Florinda Meza.