La Chilindrina quiere un papel en ‘Chespirito, la serie’ y niega pleito con 'Doña Florinda'

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer la confirmación de “Chespirito, la serie”, la cual será producida por su hijo, Roberto Gómez Bolaños, muchos han sido los actores que levantaron la mano para participar en la serie biográfica, como "La Chilindrina".

Tras el anuncio vinieron la ola de rumores sobre quién está confirmado en el elenco, pero quien también ya se pronunció para ser tomada en cuenta es María Antonieta de la Nieves, lo cual desató la polémica ya que se dice desde hace años mantiene un pleito con Florinda Meza, esposa del fallecido comediante.

Debido a este trascendido los reporteros cuestionaron a la actriz para saber de viva voz si quiere participar en la bioserie que ya está en etapa de pre producción:

En las celebraciones por su cumpleaños número 72, la comediante María Antonieta de las Nieves conversó con los representantes de los medios sobre los rumores del eterno pleito con “Doña Florinda":

Nunca han habido pleitos, han habido diferencias de opiniones, pero que yo me haya peleado con alguien… ¡jamás!, yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene qué decir, ni yo le tengo qué decir, y lo pasado, ahora sí como decía José José en su canción, lo pasado, pasado, ya no me interesa”, reveló con su voz normal.

Además los reporteros le cuestionaron acerca de las intenciones de la viuda de “Chespirito” por hacer una serie en la que se hablará acerca de las diferencias que el actor sostuvo con ella, reveló:

Yo no tengo por qué no estar de acuerdo con nada, a mi no me importa nada y no son mis intereses, lo que Roberto Gómez y Florinda Meza hagan yo no tengo nada que ver, ni me interesa, que ellos hagan lo que quieran, y sí llego a hacer algo, pues ya me tocará hacer lo que yo quiera”.