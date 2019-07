La Chilindrina revela romance y paseo en yate ¡con Luis Miguel!

México.- María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, asegura que ella fue el primer amor de Luis Miguel, que incluso tuvieron un encuentro en Acapulco.

En el famoso programa de televisión de Perú, “El valor de la verdad”, la actriz de “El Chavo del 8” contó detalles del día en que paseó en yate en Acapulco con Luis Miguel.

El programa consiste en responder preguntas sobre la vida profesional y personal de los que asisten, que son verificadas con polígrafo y se gana una cantidad de soles, moneda de ese país sudamericano.

La Chilindrina contó que ella fue el primer amor del intérprete de “La media vuelta” y “La incondicional”.

El programa se volvió más interesante cuando le preguntaron si era verdad que en una ocasión se escapó de un hotel en Acapulco para poder pasear en yate con Luis Miguel, quien era adolescente.

Antes de responder, la actriz suspiró, se echó aire en el rostro y preguntó cómo es que la prensa se entera de todo.

A lo que el conductor le respondió que había pruebas de esa cita, que un paparazzi logró captar el momento en el que ambos aparecen abrazados y sonrientes.

La Chilindrina abundó sobre el tema y dijo que en un viaje, ella se estaba asoleando en la playa de Acapulco cuando notó que un yate iba y regresaba y al final escuchó un silbido y la frase: “ay, qué bonita chica”.

Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo ‘sí, eres “La Chilindrina”’. Le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado’.