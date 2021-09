Los Ángeles.- ‘La Chiquis Rivera’ presentó un nuevo producto de línea de maquillajes “Stripped Collection”, que consiste en labiales colores nude, la que ya está disponible para su compra en tiendas en línea.

A través de sus redes sociales, la artista puso a disposición de sus fans su nueva línea de cuidado personal, y añadió que será una edición limitada.

En 2019, Chiquis lanzó su línea de perfumes “Reina”, con olores afrutados y que está disponible en tiendas en línea a un costo de 3 mil pesos.

Además, recientemente publicó su línea de cremas para la celulitis, foto que causó polémica en sus redes sociales.

Yo como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mi, si no, también a otras mujeres que comparten este “dilema”. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”.