Chiquis Rivera revela el infierno que vivió al lado de su exesposo Lorenzo Méndez

AM.- Con la publicación de su nuevo libro “Invencible”, ‘La Chiquis’ reveló el infierno que vivió al lado de Lorenzo Méndez, por culpa de las adicciones.

En el texto, confirma que tenía dudas de llegar al altar, pero como todo estaba saldado, se decidió a disfrutar y vivir el momento.

La artista dijo a “People en Español” que si el vocalista no hubiese tenido problemas con las adicciones, otra historia sería.

Añadió que en una de sus peleas, él la tomó por el cuello y le escupió la cara, hecho del que tiene testigos.

Reiteró que no quiere hablar del tema, pues es un episodio que quiere cerrar en su vida.

No estoy echando mentiras, y no quiero que él se vea mal, no quiero hacer nada para que dañen a alguien”, enfatizó.