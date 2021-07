‘La Desalmada’ una historia de mujeres empoderadas

CDMX.- Tras dos capítulos ‘La Desalmada’ se ha convertido en la telenovela más vista de Televisa, y parte del éxito se debe no sólo a sus personajes, sino a la historia que aterriza a muchas realidades mexicanas.

Laura Carmine, quien es Ángela Hinojosa en la telenovela de José Alberto 'El Güero' Castro, es una mujer justa y objetiva, que cree en el amor, en la amistad en la familia, detecta los misterios que hay, secretos, amoríos e infidelidades.

La Desalmada sigue la vida de Fernanda Linares (Livia Brito), una mujer sedienta de venganza tras el asesinato de su esposo en su noche de bodas, en donde además, Fernanda fue víctima de violación sexual después del ocurrido hecho.

Sin embargo, la vida de Fernanda cambiará cuando conoce a Rafael Toscano (José Ron), un apuesto joven que recientemente acaba de recibir su título universitario con él logrará empatizar y regresándole a Fernanda la oportunidad de volver a amar.

En entrevista telefónica con AM, Laura Carmine habló sobre este proyecto, que es para muchos actores, la oportunidad de volver a las raíces del melodrama.

Estoy agradecida de estar en este proyecto, con ‘El Güero’, todo el equipo de producción nos cuida, nos protege y creo que por eso todos amamos trabajar con él. José Alberto me buscó para hacer la novela, ‘castee’ para la villana, pero también para Ángela y fue con el que me quedé y más me gustó”, comentó.