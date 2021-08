¡Se va a Hollywood! el abuelo de ‘Una Familia de Diez

CDMX.- Una Familia de 10 se ha convertido en canasta básica del público mexicano, y la sexta temporada será la reafirmación del gusto que siente el público mexicano por esta familia disfuncional.

La producción que se estrenó en 2017, viene cobijada por Jorge Ortíz de Pinedo, quien ha sabido llevar a buen puerto este proyecto.

En entrevista, Daniela Luján habló sobre su personaje de ‘Gaby’ y las nuevas aventuras que llegarán en septiembre con esta temporada.

Amo mucho a mi personaje, el poder hacerlo cada año me llena de felicidad, me revive un poco y hacerlo en estos tiempos difíciles es una bendición. El poder llevar comicidad a los hogares de México, es algo muy padre, porque la risa hace que todo cambie”.

Dany comentó que la familia crece, y que traerá sorpresas inesperadas.

Para Daniela, el éxito de la serie es la conexión que ha logrado con las familias mexicanas, sobre todo en la parte en que se identifican con otras personas.

Llegan nuevos integrantes que no sabemos hasta cuando se van a quedar; Plutarco desapareció, no sabemos qué pasó ahí, y nos vamos a enterar. Nace el hijo de Martina, no sabemos si regresa el papá o no, pero en muchos casos, pareciera que está basada en hechos reales”, reiteró.