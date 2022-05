La India Yuridia se burla de ‘Rigoberto’ y dobla de risa a los leoneses

León, Guanajuato.- Si de comediantes empoderadas se trata, La India Yuridia se pinta sola y regresó al Teatro Manuel Doblado para doblar de la risa a los más de dos mil asistentes a las dos funciones que brindó en la ciudad.

Yuridia Ruiz Castro dedicó su show a los problemas cotidianos, poniendo como platillo a Rigoberto, su esposo; lo toma como ejemplo para hablar de los problemas cotidianos como cualquier otra pareja de habla hispana.

Yuridia comunica estos momentos y le agrega su sentido del humor, además de sus consejos de vida y en pareja.

La comediante salió ataviada en su clásico vestido, sus trenzas, para dar cátedra de lo que tienen que hacer las mujeres en caso de que un macho quiera hacer de las suyas.

Habló de las relaciones de pareja, la vacunación y su propia experiencia en este tema.

Yo fui de las primeras que dije ¡yo no me voy a vacunar! tenía miedo, decía: ¿qué nos van a inyectar? ahora resulta que en dos años sacaron como 7 marcas de vacuna para un virus desconocido, ¿onta la vacuna para la diabetes? para ésa no le echan ganas ‘eda’. Pero medité, y dije, pero si trago tacos callejeros ¿qué me hago pend…?”, dijo.

La India Yuridia resaltó lo dramáticos que son los hombres, y lo exigentes.

Le dije a Rigoberto: me duele la garganta, el pecho, y él me dijo, cualquier cosa que ocupes estoy con los niños, pasaron cinco minutos y me dijo.. ¿ya se te pasó?, también dicen que cuando estás mala, si te quedas acostada hace daño, a la enfermedad hay que engañarla. Pero no fuera él, porque le dio como una especie de Zika, dijo que ya se iba a morir y no era más que gripa”.