CDMX.- “Pensé que era mi idea que el caso de La Rosa de Guadalupe se parecía al caso de Nath Campos pero ya vi que sí es, que feo querer lucrar con la vida ajena”, fue uno de los cientos de comentarios en redes sociales sobre el capítulo del programa de Televisa.

La youtuber Nath Campos fue tendencia en Twitter debido a que los internautas reprobaron un capítulo de La Rosa de Guadalupe que supuestamente abordó la denuncia que la hija del productor Kiko Campos hizo contra el también youtuber Rix.

En enero del 2021, Nath Campos publicó un video en su canal de Youtube en el que narró su historia de abuso sexual por parte de su entonces amigo y colega de trabajo Rix.

Nath Campos recordó que el evento sucedió después de una noche de antro, ella explicó que había bebido mucho alcohol por lo que sus amigos se ofrecieron a acompañarla a su casa.

Llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado”.

Campos explicó que después de eso recuerda haber pensado que ya estaba en su departamento y que Rix ya se iba a ir. Ella se metió a su cuarto y se preparó para irse a dormir. Sin embargo, lo siguiente que recuerda es a Rix “haciéndole cosas” mientras dormía.

No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, detalló a principios de año.