México. Parte del éxito de la telenovela “La Suerte de Loli” se debe a cómo han manejado el tema de la inclusión y equidad de comunidades como LGTBQ+.

En entrevista con parte del elenco, hablaron sobre cómo ha tomado la gente este proyecto, y de la emoción que significa el éxito que ha alcanzado.

Vince Miranda es el esposo de Christian Chávez en esta telenovela, que ha hecho ‘clic’ en la audiencia.

Hice casting, me quedé y así fue como llegó este proyecto a mi vida. Me siento muy agradecido y bendecido con la vida de poder haber hecho este proyecto, de ser Arturo, arquitecto gay que lleva cinco años con su esposo; me gusta que dentro de la historia el problema de los personajes no es que son gays, sino que enfrenta problemas de pareja como cualquier otra del mundo”