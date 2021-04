La Voz Kids 2021: Piden a Randy, ganador del equipo de Belinda, un dueto con Christian Nodal

Ciudad de México.- Randy Ortiz, del equipo de Belinda, se convirtió en el ganador de “La Voz Kids 2021”, por lo que el pequeño se tomó la foto del recuerdo con su coach y su novio, el cantante Christian Nodal.

Desde el principio del programa de Televisa, Randy contó que es admirador del intérprete de “Adiós Amor”, incluso fue por esta razón por la que eligió a Belinda como su coach.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de “Amigos por Siempre” compartió una foto en la que aparece con Christian Nodal y Randy Ortiz.

Los seguidores de Belinda comentaron sus publicaciones recientes de “La Voz Kids 2021” pidiendo que se arme un dueto entre Christian Nodal y Randy, al que ya le dicen que es el “hijo adoptivo” de los cantantes.

Otros comentarios en redes sociales hacen alusión a que Belinda y Christian Nodal se verían muy bien como papás, pues en la foto en la que aparecen los cantantes con Randy, parecen los mismísimos padres del pequeño.

Randy Ortiz es originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, donde vive con sus padres. Cuando audicionó en “La Voz Kids 2021”, habló de su papá con gran admiración.

Me gusta ayudarle a mi papá, es albañil. Le ayudo a pasarle los ladrillos, la otra vez me cayó uno en el dedo. Me gusta porque me gusta ir a comer papitas con él”, compartió Randy.