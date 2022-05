México.- La noche de este lunes, la guanajuatense Carol Maldonado mostró la potencia de su voz al enfrentarse en Las Batallas contra sus compañeras Leslie y Michelle, sin embargo no fue elegida para continuar en La Voz Kids.

María León, coach del equipo del que formaba parte la pequeña originaria de San Francisco del Rincón, les asignó el tema "Pero me acuerdo de ti", de Christina Aguilera, una canción difícil pero que dominaron en el escenario.

Durante los ensayos, Carol Maldonado, de 10 años, comentó que se sentía cómoda con el tema que le tocó cantar.

Yo me sentía muy contenta de ver a María León enfrente de mí, casi yo no canto de ese género, pero sí me queda cómoda (la canción)", contó la pequeña guanajuatense.