Gaby Spanic escribirá para mujeres violentadas y su propia bioserie

CDMX.- La actriz Gaby Spanic está dedicada a escribir sobre su historia, la de una mujer empoderada que venció todo para lograr sus sueños.

En una entrevista con AM, la actriz venezolana, dejó ver su deseo de plasmar sus memorias en letras, en compartir su historia de lucha, y dar un mensaje de unión a las mujeres que alguna vez sufrieron violencia.

Gaby reveló que se ha rodeado de ejemplos de mujeres que han superado lo inimaginable.

Me siento orgullosa de mí y de muchas mujeres que he vivido. Viví guerras, propósitos muy fuertes, y entonces me encantaría lograr como directora, hacer una película de cine y ganarme un Oscar como directora”.