México. Livia Brito puso una denuncia en contra de Grupo Editorial Notmusa, editorial matriz de TV Notas y otras publicaciones en México, por presunto uso ilícito de su imagen y marca personal para fines de lucro. Ahora, la actriz de Televisa ha solicitado que la prensa le pida permiso para fotografiarla.

La protagonista de la telenovela “La Desalmada” ha solicitado que la prensa debe de identificarse y pedir permiso para tomarle fotos, debido a la batalla legal que enfrenta con TV Notas por publicar fotografías de su casa y su privacidad.

Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse, tienen que llegar, 'Hola Livia, ¿cómo estás?', 'Hola fulanito de tal. ¿Cómo estás?', 'Me presento: yo soy de la revista tal. ¿Puedo tomarte fotos? ¿Si o no?' Y ya se les dice que sí o no", dijo Livia Brito sobre su petición