La amputación de mi pierna me limita: Televisa deja sin empleo a primer actor

México.- El primer actor Jaime Garza, quien cuenta con una larga trayectoria en las telenovelas de la mano de Televisa, teatro y cine, ha tenido que enfrentar un duro panorama tras perder una pierna, lidiar con la diabetes y estar desempleado.

El histrión de 66 años pasó de ser uno de los galanes más cotizados de Televisa a quedarse sin trabajo tras sufrir un derrame cerebral que casi lo lleva a la muerte en 2010 y la pérdida de su pierna derecha en 2014, derivado de las secuelas que le dejó un accidente en motocicleta que tuvo en su juventud y la diabetes, misma que fue detonada por el alcoholismo que sufrió.

Estoy desempleado, la amputación de mi pierna me limita un poco, pero voy a tratar este año de reaparecer en teatro o televisión. Quiero trabajar, que me vean porque luego llega el olvido, llegan otros actores y la gente ya no se acuerda de ti”, confesó en 2019.