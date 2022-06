The Gatering la banda de metal gótico llegará a León

León, Guanajuato.- La banda neerlandesa de metal gótico: The Gathering, ofrecerá en septiembre una exclusiva gira por tres ciudades de México. ¡Y León es una de ellas!

Silje Wergeland (voz), René Rutten (guitarra), Hans Rutten (batería), Frank Boeijen (teclados) y Hugo Prinsen Geerligs (bajo) harán vibrar las instalaciones de Madeiras el próximo 16 de septiembre.

The Gatering. Foto: Especial.

Esa noche presentarán su nuevo álbum: “Beautiful Distortion”, y también sonarán éxitos como "Heroes for Ghosts", "On Most Surfaces", "Walking hour", "All you are", "Meltdown", "Leaves" y muchas más.

Los boletos tienen un costo de $850 y están a la venta en la tienda Irie Tours & Shop.

The Gathering, que también se presentará en Guadalajara y CDMX, es considerada como pionera del metal gótico y un emblema del metal alternativo.

La banda estará por primera vez en León. Foto: Especial.

Para su show en León se se espera gran afluencia de fans de Irapuato, Salamanca, Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro