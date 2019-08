La candente lencería que presume Issa Vegas en redes

Argentina.- La modelo argentina Issa Vegas, no deja de seducir a sus seguidores en redes sociales, con candentes fotografías.

Vegas es famosa por la belleza de su cuerpo, que no tarda en presumir siempre que puede y además le ha abierto las puertas en distintos países como México.

El uso de lencería es algo que a Issa Vegas se le ve muy bien, por lo que sin importar el color de las prendas, disfruta de posar en poca ropa.

Como se le puede ver en una de las instantáneas publicadas en su Instagram, donde se le ve un poco inclinada portando una lencería negra.

Pero la lencería en color blanco, también ha movido los corazones de sus más de 4 millones de seguidores.

En una de las imágenes se ver a Issa con una tanga blanca, de igual color su bra, con una pierna sobre la cama, definiendo uno de sus glúteos, mientras que su mano derecha se posa levemente en su pierna.

También de pie, se puede apreciar la sensualidad que expira portando una atractiva lencería blanca.

Que cuerpazo tienes mujer”, Hermosisima vista!”, Esa foto me encanta�� quise hacer la misma pose pero no me veía como tú”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus fotos.