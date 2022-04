Helen Ochoa promueve el amor propio y aceptación en ‘Tu Cara Me Suena’

México.- Helen Ochoa realizó un gran performance dedicado a Megan Trainor, con su tema "All About That Bass", un himno a la aceptación y amor propio para las mujeres.

Me sorprendió mucho saber que me tocaba interpretar a Meghan Trainor, pero este tema es un himno para las mujeres como yo, que a veces batallamos en ver belleza cuando nos vemos en el espejo. Se trata de ponerle peso al corazón y no fijarnos en el peso de la báscula", comentó Helen Ochoa.

Cabe señalar que con cada una de las presentaciones de Helen, el jurado ha destacado su compromiso y en esta ocasión no fue la excepción, pues Edén Muñóz destacó que la actuación de "La chica bling bling", fue una de las mejores de la noche.

De cara a la semifinal de "Tu Cara Me Suena", Helen Ochoa recibió una buena noticia, pues tendrá la encomienda de interpretar a Jenni Rivera, una de sus mayores inspiraciones y quien tuviera gran influencia en ella a lo largo de su trayectoria, ya que abrió camino a las mujeres dentro del género de banda.

Helen Ochoa a favor del amor propio. Foto: Especial.

"Tu Cara Me Suena" ha representado un reto profesional bastante importante para la carrera de Helen, pues se trata de una puerta para abrir nuevos caminos en la industria musical de la que se dan a conocer el carisma y talento de los artistas, tanto en la actuación como en la interpretación musical.

Helen Ochoa es una empresaria y cantante de música regional mexicana. Su afición por la música comenzó desde muy pequeña pues a los cuatro años supo que quería cantar; a los ocho ya se presentaba en distintos escenarios. En el 2006 quedó en el séptimo lugar del concurso de canto “Objetivo Fama”, de Puerto Rico, y eso le abrió las puertas a la industria musical.