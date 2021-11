La leonesa Ale Padilla, busca oportunidad en Estados Unidos en el programa ‘Tengo Talento’

AM.- Los sueños se pueden alcanzar si luchas por ellos y para Ale Padilla, la cantante guanajuatense exparticipante de ‘La Voz México’ no hay imposibles.

La chica se lanzó por una oportunidad al famoso programa, donde se califica el talento por parte del jurado integrado por Ana Bárbara, Don Cheto, Pepe Garza y ‘El Fantasma’.

Vía telefónica, la leonesa con 7 meses de embarazo, platicó su historia.

Hice mi casting en Dallas (Texas) me llamaron un mes después, veía el programa como a los dos años de salir de La Voz México, pero no tenía oportunidad de viajar a Estados Unidos, y siempre fue un plan ir a Estados Unidos. Era para mí un reto, y después de 8 años de darme a conocer, pude hacer el casting, quedé a la primera y llegué con 6 meses y medio de embarazo”

Ale compartió que debido a su estado de embarazo las cosas se complicaron, pero aún así, decidió tomar la oportunidad.

No respiras igual, dejé de cantar un buen tiempo, y pues la voz es un deporte, es un músculo y lo tienes que ejercitar; cuando entré a participar, estaba muy nerviosa, porque tenía mucho tiempo sin cantar, y con un bebé”, platicó.

La primera grabación se realizó en Hollywood, y tal parece que su bebé contribuyó a que todo saliera bien; pero en los cuartos de final fue el reto.

Al día siguiente que vi mi presentación, la gente me apoyó mucho, después de la Voz pensé que ya no. Me pasaron cosas muy buenas, y artistas comentaron y ahora en cuartos de final, que fui, lo sentí muy pesado”, compartió.