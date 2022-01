La defensa de Héctor 'N' pondrá una demanda contra Alexa Parra, hija del actor

Ciudad de México.- El caso del actor Héctor ’N’ tras ser señalado por su propia hija, Alexa Parra, de presunto abuso sexual, continúa en el ojo del huracán, pues ya son casi siete meses de litigio y tremendo pleito en las cortes de este país.

Ahora, el representante legal del actor, abogado José Luis Guerrero, declaró ante las cámaras del matutino Sale el Sol que presentará una querella en contra de la joven por supuesta falsedad en sus declaraciones.

En este sentido, destacó que la hija que Héctor procreó con la también actriz Ginny Hoffman podría estar cometiendo lo que se conoce como presunto fraude procesal si se comprueba que sus acusaciones no son ciertas, por la que solicitará a los empleados del Ministerio Público de la Ciudad de México que revisen si el escrito se encuentra rubricado por Alexa Parra.

También nos toca pedirle al Ministerio Público que se revise si el escrito está realmente firmado por ella. Yo no soy perito de grafoscopía, no puedo asegurarlo, pero de la simple confronta de un escrito de la denuncia, fecha de octubre, y esta última de los últimos días de diciembre, no parece concordante la misma firma. Si no fuera su firma estaríamos ante un supuesto de fraude procesal”, explicó.