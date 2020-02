'¡La desgraciaron!': Aseguran que Silvia Pinal se inyectó plástico en la cara

México.- Tal parece que las malas experiencias con tratamientos estéticos se están convirtiendo en un asunto de familia, pues luego de los problemas que ha sufrido Alejandra Guzmán por ello, ahora se dice que es su mamá Silvia Pinal quien está pasando por un mal momento tras hacerse un tratamiento de belleza.

La revista TV Notas aseguró haber entrevistado a una amiga cercana de la famosa actriz mexicana, quien contó que Silvia Pinal, quien fuera considerada uno de los rostros más bellos de México, fue víctima de estafadores.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Lo que pasa es que una amiga de Silvia le estuvo insistiendo para que fuera a una clínica de belleza con tratamientos muy avanzados; se la recomendó tanto, que terminó por convencerla, y Silvia fue para hacerse algunos tratamientos en la cara”, contó la entrevistada.

Al parecer, al principio Silvia Pinal se hizo tratamientos naturales, pero el personal de la clínica después empezó a recomendarle "un producto milagroso del Viejo Oriente", para eliminar arrugas.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Literal, le vieron la cara, porque pagó más de 90 mil pesos”, contó la entrevistada.

Al paso de los días, dijo la amiga de la actriz, la cara de Silvia Pinal siguió hinchándose, hasta quedar irreconocible.

“Al principio estaba encantada porque decía que se había quitado 15 años de encima, que su piel estaba respondiendo muy bien; pero después de tres meses comenzaron las complicaciones: dolores insoportables en la cabeza, su rostro se empezó a hinchar, incluso ha habido ocasiones en las que de plano no sale de su casa porque su cara luce irreconocible, demasiado inflamada”, contó.

Descubren que le inyectaron plástico en la cara

De acuerdo a este testimonio, SIlvia Pinal tuvo que visitar a varios médicos particulares, quienes le informaron que lo que le inyectaron en la cara fueron polímeros, es decir, un tipo de plástico.

"Ahora le están haciendo varios estudios para ver qué tipo de producto le inyectaron exactamente, porque los efectos secundarios le han pegado muy duro”, agregó la entrevistada.

Al parecer, los médicos están haciendo lo posible por ayudar a la actriz, pero "los polímeros inyectados en la cara son casi imposibles de retirar, y de intentarlo, pondría en riesgo su vida".

Sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia ya están enteradas de la situación, por lo que se han mantenido a su lado en todo momento para darle su apoyo.

“Están muy preocupadas. El que sí puso el grito en el cielo fue su hijo Luis Enrique, él no sabía que su mamá se había hecho algo en la cara, de lo contrario no la hubiera dejado, y mucho menos después del susto que se llevaron con Alejandra; de hecho, Luis le pidió muchas veces que ya se dejara de cosas, pero a Silvia le ganó la vanidad y quería verse un poco mejor. Ahora, si no había aprendido la lección... ya la está aprendiendo”, concluyó la entrevistada.