La fama es una porquería, a mí nunca me sirvió.- Verónica Castro

CDMX.- Verónica Castro aseguró que al final "el dinero" no sirve y la fama es "una porquería" si no puede ayudar a su madre que está muy mal de salud.

En entrevista con Galilea Montijo, Castro explicó lo difícil que es tener vida para un artista.

Aseguró que desde el año pasado ha pensado en retirse y a partir de diciembre ha vivido una situación difícil. Aunque no lo mencionó, el año pasado estuvo envuelta en el escándalo luego de que Yolanda Andrade confesara que se casaron.

Mi madre desgraciadamente sigue enferma y no la he podido sacar adelante, sinceramente dije, 'no, es el momento de mandar todo esto a la fregada, yo necesito concentrarme en este asunto que para mí es mi prioridad,", señaló.

Castro expresó que se siente muy mal porque no está en sus manos y su famia y el dinero en estas situaciones no ayudan.

El dinero no sirve, la fama es una porquería, a mí nunca me sirvió para nada, no sirve, la fama no sirve y el dinero no interesa", aseguró.