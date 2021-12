México.- La fecha de muerte de Vicente Fernández es falsa, no ocurrió el 12 de diciembre de 2021, afirma Gustavo Alvite, y agrega que la familia Fernández miente, pues querían que el adiós de Chente impactara más en el Día de la Virgen de Guadalupe.

Gustavo Alvite, quien fuera compadre del intérprete de “Acá entre nos”, está muy triste porque su esposa Doña Cuquita y sus hijos engañaron al mundo diciendo que Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021.

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para “que impacte más”, me “pega” en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece”, publicó Gustavo Alvite en su cuenta de Facebook.

Gustavo Alvite en un programa de radio con Vicente Fernández en sus inicios./ Foto: Facebook

En su despedida al llamado "Charro de Huentitán", el locutor y productor musical también arremetió contra la familia Fernández porque según él, lo tenían encerrado y decidían todo por él.

“Hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”.

Lee también: Así fue como llegó Alejandra Fernández a la vida de Vicente Fernández, es su hija adoptada

A Chente le daba pena cantar

Asimismo, Gustavo Alvite recordó una plática que tuvo con su amigo Chente, cuando le confesó que ya le daba pena pararse en el escenario, por eso anunció su retiro en 2012, aunque le tomó un par de años más dar su último concierto en el Estadio Azteca en 2016.

“-Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena- me dijo la última vez que lo ví. Cuánta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes. -como un lobo- me decía”, recordó Alvite.

Vicente Fernández ofreció su último concierto en el Estado Azteca en 2016./ Foto: Google

Aunque se dice que era su compadre y un gran amigo, la familia Fernández repentinamente le negó a Chente cualquier tipo de comunicación con Alvite.

“Le ordenaron a Juan José su asistente que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más”, aseguró.

Si Alvite decidió no hacer nada por recuperar su amistad con Chente, fue porque no quería pelear con Gerardo Fernández, uno de los hijos y supuesto heredero del intérprete, como ya había ocurrido antes.

“Mis amigos me decían -ve a buscarlo!-. Nunca fui. Ya había tenido un altercado con Gerardo, su hijo y no había necesidad de otro”.

Lee también: Revelan expediente médico de Vicente Fernández y de cuánto fue la cuenta hospitalaria

Entre muchas otras confesiones, Alvite agradece a los fans de Vicente Fernández, el gran homenaje que le han rendido tras su muerte.

“Los millones y millones y millones de gente que conmovió con su voz tienen un velorio en esos millones y millones y millones de corazones. Cada uno su propio velorio. Ese si es un homenaje”.

El homenaje a Vicente Fernández en la Arena VFG el 12 de diciembre de 2021./ Foto: Twitter

Y casi al final de su publicación en Facebook, insinúa que Vicente Fernández no pudo tener las tres cosas que tanto deseó en su vida: familia, fortuna y paz, y que todo lo malo que vivía, acabó por enfermarlo.

“Todavía nadie me cree que sus profundas emociones agravaron sus padecimientos. Ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando. Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el 'Tata'".

“Pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades… y los intereses ganaron a los cariños. No pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz”, declaró.

Vicente Fernández murió a los 81 años el 12 de diciembre del 2021, el Día de la Virgen de Guadalupe, a consecuencia de una falla orgánica derivada de la enfermedad de Guillain-Barré.

Las noticias de AM en

Síguenos