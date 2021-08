Ciudad de México.- Tras dos meses de haber sido puesto a disposición por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija menor Alexa Parra, el actor español Héctor 'N' reveló cómo se siente con una nueva vida tras las rejas.

Y fue a través de la filtración de un audio de su hija mayor, Daniela Parra, en el que claramente se escucha al también compositor contar cómo se siente:

La hija mayor de Héctor 'N', se armó de valor para defender a su papá y presentar el audio ante los medios de comunicación, en el cual reiteró su inocencia:

El actor, quien además lleva un proceso simultáneo contra de su ex esposa Ginny Hoffmann y su mejor hija Alexa, confirmó que se encuentra en tratamiento psicológico para poder llevar esta la situación tras los señalamientos de su hija de haber abusado de ella cuando tenía 6 años.

Entré aquí con un shock, con un miedo terrible que cuatro días no comí, no dormí; sin embargo, todas estas cadenas de ayuda, de estarse sumando a mi causa, son los que hoy día me tienen fuerte. Estoy bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico y periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar. Estoy medicado, me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente”, confesó.