México.- No cabe duda que el amor le pegó duro a la guanajuatense Eva Daniela, y es que a un año de haber comenzado su noviazgo con Juan Osorio le sigue demostrando con románticos detalles lo que siente por él.

La actriz leonesa de 27 años, flechó a Juan Osorio, de 64, cuando el productor de Televisa se encontraba grabando escenas de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" en Guanajuato capital.

Y aunque algunos no les auguraban mucho futuro debido a la diferencia de edades, la pareja se encuentra celebrando su primer aniversario juntos, con planes de boda anunciados, aunque aún no tienen fecha definida.

Eva Daniela sorprendió a su novio con un detalle muy especial. Foto: Captura de video

Para festejar este primer año de novios, Eva Daniela preparó una velada romántica en un jardín donde colocó un tipi rodeado de luces blancas y pétalos de rosas rojas, además se podían ver varias fotografías de ambos y un letrero en el que le expresaba su amor.

Para esta velada, Eva Daniela eligió comida japonesa que colocó en un par de bandejas blancas frente al tipi, y para acompañar jugo de uva, agua y un pan dulce de postre.

A través de sus historias de Instagram, Juan Osorio presumió el detalle que tuvo su novia para celebrar esta fecha especial.

En el breve video, el productor de la serie "El último rey" presume la sorpresa que le preparó su novia, Eva le explica que es un tipi, "es una casita de campaña en forma de triangulito", pero Osorio le pregunta "¿pero ahí para qué son las cobijas?" A lo que ella contesta con una sonrisa que para dormirse, pero Juan no queda conforme y le dice "no nada más para dormirse ¿eh?".

Eva Daniela también compartió un breve video en el que le pregunta a su novio qué le pareció la sorpresa.

"Me encantó, no me lo esperaba, la verdad es que me sorprendió, pero tampoco me debe de sorprender, porque tú eres así, has tenido muchas cosas y has dejado que tus sentimientos fluyan, eres una gran mujer, estoy muy emocionado, muy contento y feliz", dijo Juan Osorio.

Eva Daniela y Juan Osorio tienen planeado casarse, pero no han revelado una fecha. Foto: Instagram

Preparan boda

Desde hace tiempo Juan Osorio ha expresado su interés por casarse con Eva Daniela, pero la carga de trabajo les ha impedido hacerlo.

Todavía este fin de semana, cuando acudieron como invitados a la boda de Emir Pabón y Stefanía de Aranda en Cuernavaca, Morelos, volvieron a ser cuestionados sobre una fecha.

La presión se volvió mayor debido a que fue Eva Daniela quien se ganó el ramo de la novia en la boda del cantante del grupo Cañaveral, pero una vez más Osorio dijo que el trabajo no les ha dado oportunidad.

Y es que el ex de Niurka trabajaba en la telenovela de Televisa "La Herencia", cuando además la empresa le encargó que encabezara la producción de "El Último Rey", serie sobre la vida de Vicente Fernández que estará protagonizada por Pablo Montero, y la cual se estrena ya el próximo lunes 14 de marzo por Las Estrellas.