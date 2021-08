Ciudad de México.- Belinda se encuentra en el candelero, con toda la atención puesta en su supuesto truene con Christian Nodal, pero en días recientes trascendió que su familia estaba preocupada por la salud de Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, padres de la cantante, quienes se habían contagiado de Covid-19.

Fuentes cercanas a la familia Peregrín informaron que la señora Schüll fue al hospital, como su salud no era grave en ese momento no se le dio acceso; sin embargo, en su casa requirió de oxígeno auxiliar, por lo que le fue imposible trasladarse a Estados Unidos para acompañar a Belinda en su el cumpleaños.

Afortunadamente el peligro ya pasó y es la propia Belinda Schüll quien tomó su teléfono para confirmar que su salud mejoró y dar gracias por estar viviendo una “segunda oportunidad:

Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. Este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios porque me diste tu luz, compañía y protección”, escribió.