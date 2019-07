'La mejor parte de mi eres tú, te amo': Irina Baeva a Gabriel Soto

México.- Como si tratara de poner fin a los rumores de un rompimiento, la actriz rusa Irina Baeva posteó una fotografía en sus redes sociales con la que deja claro que sigue de romance con el actor mexicano Gabriel Soto.

Aún cuando ella misma publicó en su perfil de Instagram que se encuentra de vacaciones en Los Cabos, Baja California, la protagonista de la telenovela de Televisa “Vino el amor” se tomó el tiempo para aclarar con una imagen que aún están juntos.

Es decir, no desaprovechó el tiempo para gritarle a todo el mundo lo mucho que ama a Gabriel Soto, ex esposo de la también actriz Geraldine Bazán.

La actriz y comentarista de deportes en Rusia 2018 posteó una foto en la que aparece abrazada de Gabriel Soto.

“The best part of me is you (La mejor parte de mi eres tú) te amo”, escribió Baeva junto a la imagen.