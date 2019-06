La muerte de Edith González había sido predicha por Mhoni Vidente

México.- Este jueves, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la actriz Edith González a causa del cáncer que padeció.

Aunque desde abril surgieron los rumores sobre el estado de salud de la actriz, los cuales se reforzaron durante las grabaciones del programa “Este es mi Estilo”, que se tuvieron que detener porque la también conductora se sentía mal.

Sin embargo, Mhoni Vidente predijo la muerte de la actriz días antes de la tragedia, en una emisión del programa “Hoy”.

Aunque Mhoni Vidente no reveló la identidad de la famosa, detalló que la noticia de su muerte conmocionaría a la audiencia ante el deceso de un personaje querido en el mundo de la farándula.

Tuve una revelación. Yo cuando le pregunté a la Virgen María, duele morir, me dijo que no: ‘lo que más duele es nacer porque te desprendes de Dios y de lo espiritual y cuando mueres regresas a mi’”, me dijo Mhoni Vidente.