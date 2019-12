¿La nueva Victoria's Secret? Noelia organiza su desfile de 'ángeles'

CDMX.- Puede que no tengamos que decirle adiós a los desfiles de "ángeles" en lencería, pero esta vez no serían organizados por Victoria's Secret, si no por la cantante Noelia.

Desde hace unos días, la puertorriqueña ha comenzado a lanzar un nuevo concepto en su Noelia's Grill House de la Ciudad de México, donde ha comenzado a organizar fiestas neón para ambientar la cena de sus clientes.

Luciendo trajes de lencería neón y unas coquetas alas, Noelia publicó el video de una de las modelos de este desfile en su cuenta de Instagram, anunciando que pronto llevaría este concepto a otros negocios del Noelia's Cabaret Group.

Ya lista para las fiestas

Aunque aún no se sabe cuándo llegaran las "Noeliangelitas", como algunos internautas las bautizaron, a otras ciudades, todo está listo para entrar el espíritu navideño.

A través de sus historias de Instagram, Noelia anunció que este miércoles celebrarán una fiesta de "Santas sexys".