México.- La plataforma streaming de Amazon Prime Video estrena este viernes 3 de septiembre una nueva versión de "Cenicienta", ese clásico cuento de los hermanos Grimm, ahora con Camila Cabello como la actriz que da vida a una "princesa muy moderna".

Desde que Disney endulzó la trágica y turbia historia de "La Cenicienta", se han realizado múltiples versiones sobre la doncella huérfana, quien maltratada por su madrastra y hermanastras, está a la espera de que su príncipe acuda a rescatarla.

En la narrativa, es su hada madrina quien, al verla desolada, le regala a la joven una mágica noche para conquistar a su amado, sin embargo, con el paso de los años se ha ido modificando el papel de este personaje, hasta llegar a versiones en las que la protagonista se vale a sí misma.

Tal es el caso de “Cenicienta”, en el que su protagonista, la ex integrante de la agrupación musical Fifth Harmony, será quien marque las reglas del juego, salvándose a sí misma de los abusos y persiguiendo sus propios sueños, un planteamiento más adecuado al empoderamiento femenino que permea hoy en día.

Ella (Cenicienta) es tan leal a sí misma que aunque nadie más haga o defienda las cosas en las que cree, no tiene problema en ser la primera en ir por ello. Cuando yo era pequeña no había un personaje así en el que yo me viera reflejada y al que pudiera emular, ahora lo hay.