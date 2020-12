"La odié", Martha Figueroa recuerda lo que sufrió por culpa de Pati Chapoy

Ciudad de México.- La periodista de espectáculos, Martha Figueroa, recordó los inicios de su carrera en donde trabajó a lado de la conductora de 'Ventaneando' Pati Chapoy.

Fue mediante una entrevista con el youtuber Alejandro Zúñiga, en donde Figueroa detalló aquellos momentos en los que participó con Pati en el programa de espectáculos, asegurando que ella le había cerrado muchas puertas.

Así mismo, comentó que antes ella y Chapoy se llevaban muy bien, sin embargo, todo se quebró y aunque no le desea el mal, confesó que tampoco irá a buscarla para volver a tener una amistad.

No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no quiere decir que aunque pasaron los años y que ya estuviera en otro lugar y haya pasado la vida para las dos y de más se me olvide que me hizo pasar muy mal por muchos años. A mí me caen bien las personas, me da igual si son famosos o no. Que de pronto sí pudiera tener alguna persona muy querida en el medio, pero no me interesa, como tal andar buscando, ni soy de andar tomándome fotos ni de nada”, expresó.