"La pasé mal", Galilea Montijo revela que tiene secuelas tras tener Covid-19

Ciudad de México.- Después de que la conductora mexicana, Galilea Montijo, se ausentara de ‘Hoy’ tras haber dado positivo a Covid-19, se encuentra de regreso y expresó que presentó secuelas.

Mediante una entrevista para medios de comunicación, la conductora expresó su felicidad al poder regresar al programa, esto tras casi dos semanas aislada en casa.

Así mismo, mencionó que cuando tenía el virus en su cuerpo, no presentó síntomas fuertes durante los primeros días y se percató que tenía Covid-19 solo cuando dio positivo a la prueba.

Si no me hubiera hecho el examen ni me hubiera enterado, a mí me dio los últimos días y creo que también psicológicamente creo que tiene mucho que ver. Te dan angustias en la noche, te das cuenta de lo importante que es la salud, que tu familia esté bien y es un bicho que desgraciadamente lo relacionamos con muerte y esas angustias te dan en la noche horrible…Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes y ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada inflamado”, relató.