'La pateó en la cadera' Cristian Castro habría agredido a su mamá Verónica Castro

Ciudad de México- La conductora mexicana, Yolanda Andrade, aseguró que Cristian Castro habría agredido a su mamá, la cantante y actriz, Verónica Castro.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘El run run del espectáculo’ de Argentina, la conductora Yolanda Andrade sigue descubriendo más detalles polémicos de la relación que mantuvo con Verónica Castro y en esta ocasión habló de un episodio de violencia intrafamiliar, en la que el cantante Cristian Castro, golpeó tan fuerte a su mamá, que la mandó a un hospital, debido a la saña de la agresión.

Yolanda recordó que en ese tiempo de convivencia, cuando ellas se habían unido emblemáticamente en Ámsterdam se había vivido uno de los momentos oscuros que atravesó la familia, y recalcó, no fue por el hecho de que supieran que entre ellas hubiera ya una relación establecida.

Un día estaba terminando el programa y me dijo que Cristian estaba peleando con su abuela, doña Socorro Castro, por su esposa Valeria. Ella (Verónica) fue, aunque yo le insistí que no lo hiciera. Entonces (después) me habló y me dijo: 'Cristian me pegó'”, aseguró Yolanda.