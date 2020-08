"La pieza que faltaba era yo" Tatiana regresa a la soltería y presume sus curvas

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana,Tatiana, regresa a la soltería después de 12 años de noviazgo, además, presumió sus curvas en redes sociales.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De primera mano’, la actriz anunció que después de 12 años, su relación con Alejandro Cervantes había llegado a su fin.

La verdad es que no lo iba a hacer público... cada quien tomo su rumbo, pero me quedo con las cosas bonitas, con las cosas positivas. Fueron casi 12 años juntos, que estuvieron padrísimos. Mientras estuvo ahí, la relación, el amor y el compromiso del día a día, dejó cosas bonitas", comentó.

La actriz contó que incluso hasta se habían hecho un tatuaje con el corazón partido a la mitad, que significaba el complemento de ambos.

Tengo un tatuaje en el empeine que nos hicimos juntos hace tiempo y era un rompecabezas de un corazón y me faltaba una pieza, y él se tatuó la pieza que me faltaba. Ahora siento que no me hace falta ninguna pieza, la pieza que faltaba era yo".