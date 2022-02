La vergüenza que le hizo pasar la mamá de Tom Holland al actor durante un rodaje

Estados Unidos.- Gracias a su talento y sencillez, Tom Holland logró echarse a la bolsa al público, pues en cada entrevista se muestra abierto al hablar sin reparos acerca de todo. Sus anécdotas arrancan carcajadas, además relata experiencias que no siempre le favorecen, como lo hizo el pasado viernes.

El actor que da vida a Spider-Man, se presentó en una entrevista para el programa Live with Kelly and Ryan, y contó una hilarante anécdota que sucedió durante el rodaje de la primera de las películas en las que interpretó al héroe arácnido de Nueva York.

Entre risas, el actor de 25 años reveló que su madre hizo una llamada secreta a la producción para realizar un requerimiento muy especial.

Tom relató que quería impresionar a la producción. Foto: Especial.

En la primera película, estábamos filmando una secuencia en el obelisco de Washington y yo llevaba puesto el traje durante 11 horas por varios días. Era joven y quería impresionar a la producción, por eso, no quería que pensaran que necesitaba descansos para ir al baño”, contó.

Más tarde admitió que atravesar por el hecho de tener que aguantarse para no ir al baño, fue un tema de conversación con su mamá, la fotógrafa profesional, Nicola Elizabeth Frost.

En una de mis llamadas diarias a mi mamá, le dije: ‘mamá, realmente estoy luchando... Trabajo todos los días y, como uso el traje, no puedo ir al baño’”, recordó.

Pero la historia no quedó entre una conversación madre-hijo: “dos días después, uno de los productores se me acercó y me dijo: ‘¿Cómo están tus riñones?’”.

El actor se presentó en el programa Live with Kelly and Ryan. Foto: Especial.

El histrión hollywoodense relató que la curiosa pregunta lo tomó por sorpresa, pero él sólo se remitió a responder que se encontraba bien, pero no se quiso quedar con la duda, por lo que cuestionó que a qué se debía su interés. “Bueno, tu mamá nos llamó”, le respondió el productor.

“Sí, entonces mi madre llamó al estudio más grande del mundo y dijo: ‘¡Dénle a mi hijo más descansos para ir al baño!’”, expresó Holland, lo cual arrancó la risa de los entrevistadores.

