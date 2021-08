La vida del simpático ‘Dug’ es la nueva serie de Disney+ que sigue las aventura de este perrito

CDMX.- A través de redes sociales se anunció el estreno de las aventuras de ‘Dug’ el simpático perrito que se ganó el corazón de todos en “Up: una aventura de altura”.

Es que ahora, a partir del 1 de septiembre, ‘Dug’ podrá compartir sus aventuras, después de salir de ‘Cataratas del Paraíso’, con Rusell y el señor Carl, que lo acogen como la mascota de compañía.

Dug mostrará sus aventuras siguiendo a la ‘ardilla’, una tierna criaturita, que será el dolor de cabeza de este can.

#LaVidaDeDug la nueva serie spin off de #UP que veremos en #DisneyPlus, Será una serie de cortos que seguirán las aventuras de Dug, el adorable perro parlante de UP. En ello, veremos apariciones especiales de Carl y Russell. La podremos disfrutar a partir del 1 de septiembre, solo en #DisneyPlus”, dice el comunicado.