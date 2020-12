“La vida sigue”, Andrea Legarreta aumenta rumores de posible salida de 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora mexicana, Andrea Legarreta, revivió los rumores de su posible salida de ‘Hoy’, después de ciertas declaraciones durante una entrevista.

Después de que varios conductores, entre ellos su compañera Galilea Montijo, dieran positivo a Covid-19, la semana pasada el elenco oficial pudo estar completo.

Mediante una entrevista para el periodista Edén Dorates, en donde le cuestionó sobre una posible salida del matutino, la conductora respondió que se siente agradecida por ser considerada como una figura emblemática en el programa.

Sí soy parte de la vida, de la historia de muchas personas que prenden su televisión en la cocina en la recámara, en la sala y ha sido muy hermoso para mí. Yo a veces salgo y hay gente que me trata luego hasta más cariñoso que mis tías... No sé si yo no estuviera no existiría ‘Hoy’, yo creo que sí, yo creo que he aprendido a comprender que la vida sigue”, expresó.