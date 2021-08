Inglaterra.- El rodaje de la saga de “Misión Imposible” parece estar con malos augurios, pues los contratiempos no ceden mientras más pasa el tiempo. Y tal pareciera que Tom Cruise no va a olvidar esta película, al menos no para bien.

El último mal suceso ocurrió en Birmingham, contiguo al lugar donde estaban rodando. Según lo comparte el diario británico “The Sun”, el coche de Cruise desapareció mientras que él se encontraba grabando como Ethan Hunt.

Se trata de un BMW X7, el cual fue hackeado con la inteligencia de un clonador de frecuencias para emular la llave digital. Afortunadamente para el actor de protagonista de “Misión Imposible 7”, el auto fue recuperado poco tiempo después y no tan retirado del sitio donde lo dejaron estacionado.

Pero, cuando se prosiguió a revisar el interior del vehículo, se percataron que el equipaje de Tom Cruise ya no estaba. Se estima que los objetos robados tienen un valor conjunto de varios miles de euros.

Al momento del hurto, el equipo de la película dirigida por Christopher McQuartie, se encontraba grabando con el actor de la saga de acción en un centro comercial, el cual convirtieron en el aeropuerto de Abu Dhabi.

De acuerdo a las declaraciones, el vehículo se encontraba estacionado frente al Grand Hotel, sitio donde se hospeda el actor, y otro dato que llamó la atención es que su equipo de seguridad no se percató del hecho, hasta horas después cuando no encontraron el coche.

La policía no ha anunciado todavía arrestos, solo comentaron que el coche pudo rastrearse gracias al sistema de seguimiento con el que cuenta la corporación, pero afirman que los rateros usaron técnicas “dignas de Ethan Hunt" para poder abrirlo con tanta rapidez.

Hay que recordar que la filmación de "Misión Imposible 7" ya cuenta con varios retrasos y cambios de locaciones, como consecuencia de la pandemia. Además se ha enfrentado a situaciones controversiales, como el pretender volar un puente en Polonia y por un video en el que se veía al Tom Cruise echar pleito al equipo por no seguir los protocolos sanitarios contra el Covid.

La séptima entrega de la saga “Misión Imposible” está agendada para el 27 de mayo de 2022, si no se presentan más sorpresas.

