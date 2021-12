Lady Gaga asegura que tuvo que ir al psicólogo después de filmar 'House of Gucci'

Estados Unidos.- En la película que estrenó el pasado 25 de noviembre, "House of Gucci", Lady Gaga cautivó a todos con sus dotes histriónicos, y no sólo ella sino el elenco completo recibió aclamación por parte de críticos y cinéfilos.

La cinta fue dirigida por Ridley Scott, y cuenta en su reparto con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Salma Hayek, que curiosamente la mayoría fueron nominados al Oscar.

En este filme es protagonizado por Lady Gaga quien interpreta a Patrizia Reggiani, quien fue la esposa del potentado Maurizio Gucci, con quien procreó una hija. Pero la avaricia por el dinero, el deseo de poder y la sed de venganza acabaron con su razón y asesina del heredero de la exclusiva firma.

La llamada “viuda negra” no sólo forjó un imperio, sino que también provocó el distanciamiento entre sus familiares, así como la caída de su propio ex marido, pues decidió mandar a matarlo.

Por todo lo anterior, la cantante reveló en varias entrevistas que tras adentrarse en estudiar a fondo para personificar el papel entró en una especie de confusión y cansancio mental, ya que estuvo viviendo en Italia para adoptar el acento, tanto dentro como fuera del estudio de filmación.

No obstante esto, confesó que al finalizar la filmación de “House of Gucci”, tuvo que requerir de la ayuda profesional de un psicólogo:

La intérprete de “poker face” está realizando una gira de medios en Estados Unidos, por lo que ha estado explicando la temática de su personaje, el cual menciona que se metió tanto que llegó al límite emocional que podía:

No creo que ningún actor deba esforzarse hasta ese límite, me pregunto todo el tiempo por qué yo hago eso. He hecho algunas obras de arte bastante extremas a lo largo de mi carrera, las cosas por las que he hecho pasar mi cuerpo, mi mente. Es como una nuez de tristeza que pasa por mi estómago cuando digo esto. No sé por qué soy así”, dijo.