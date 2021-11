México.- Lady Gaga deja atrás los excéntricos looks, como el vestido de carne que usó en los MTV Video Music Awards en 2010, para enfundarse en la alta costura en la película "House of Gucci" que este 25 de noviembre de 2021 presenta su estreno en todos los cines.

Lady Gaga con su vestido de carne en los MTV Video Music Awards en 2010./ Foto: Google

La cantante que debutó como actriz en 2018 en la película "A Star is Born" junto a Bradley Cooper, tiene mucho más que mostrar, ahora como Patrizia Reggiani en "House of Gucci".

No por nada Ridley Scott, director de "House of Gucci", creyó en que Lady Gaga podía desempeñar a la perfección a la ex esposa de Maurizio Gucci, quien fue asesinado el 27 de marzo de 1995.

Lady Gaga en una escena de "House of Gucci" como Patrizia Reggiani./ Foto: Google

Y es que el nombre de Ridley Scott está detrás de grandes filmes como: “Blade Runner”, “Thelma & Louise”, “Gladiador”, “Hannibal”, “All the Money in the World”, “Prometheus”, por mencionar algunas.

'House of Gucci' es de las películas más esperadas

“House of Gucci” es una de las películas más esperadas de la temporada, pues su historia, su elenco, su dirección, sus escenarios y su diseño de vestuario la encaminan rumbo a los premios Oscar.

Lady Gaga en un póster de "House of Gucci"./ Foto: Google

La historia está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Foden, que se traduce como: “La Casa Gucci: Una historia sensacional de asesinatos, locura, glamour y codicia”.

Además de la garantía de la dirección, “House of Gucci” está respaldada por su gran reparto: La ya mencionada Lady Gaga, así como Adam Driver de la saga “Star Wars”, el legendario Al Pacino, el multifacético Jeremy Irons, la mexicana Salma Hayek y un increíble Jared Leto transformado en un personaje que ya suena para el Oscar.

En "House of Gucci" el reparto está integrado por: Jared Leto, Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver y Jeremy Irons./ Foto: Google

Las críticas de 'House of Gucci'

Las primeras críticas afirman que todo en “House of Gucci” es exagerado pero en el buen sentido. Los acentos. Las actuaciones. La moda. Los escenarios. El tiempo de ejecución. La música. La codicia. Esta película sabe exactamente lo que es y es gloriosamente decadente y ridículamente divertida, puntualiza AP.

Otras se refieren exclusivamente a Lady Gaga, quien sorprende en su papel de Patrizia Reggiani. "Al final, esta película pertenece a Lady Gaga: su carisma le da fuerza al filme, una salsa arrabbiata de ingenio, desdén y estilo”, opina Peter Bradshaw, de The Guardian.

Tanto se metió Gaga en su papel, que lejos de las cámaras, hablaba, actuaba y hasta pensaba como Patrizia Reggiani, lo cual podría merecerle una nominación a los Oscar.

Con esta gran actuación, Lady Gaga pausa su carrera musical que incluye los discos "The Fame", "Born this way", Artpop", "Joanne" y "Chromatica", pues el próximo año, desfilará en las variadas alfombras rojas de premios.

La verdadera Patrizia Reggiani de joven./ Foto: Google

Crimen y drama

“House of Gucci” es un drama criminal ambientado en 1995 sobre el asesinato de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia".

Pero también retrata la relación sentimental entre Maurizio y Patrizia, una de las parejas más representativas de la década de los 70 y 80 en el mundo de la moda y la socialité italiana.

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, el fundador de Gucci, por lo que dirigió la marca de 1983 a 1993 y por su puesto, detrás de este hombre, estaba Patrizia Reggiani, una mujer que se convirtió en esa época en todo un ícono de la moda y que "House of Gucci" recrea con impresionantes vestuarios, incluidas ostentosas joyas y elegante calzado.

Los personajes

Lady Gaga como Patrizia Reggiani.

Adam Driver como Maurizio Gucci.

Jared Leto como Paolo Gucci.

Jeremy Irons como Rodolfo Gucci.

Al Pacino como Aldo Gucci.

Salma Hayek como Giuseppina Auriemma.

Jack Huston como Domenico De Sole.

Reeve Carney como Tom Ford.

