Conductora de Tv Azteca golpea a integrante de mariachi y destroza su guitarra

Monterrey.- La conductora Abril Cervantes protagoniza un video que ha circulado por redes sociales y que ha causado indignación entre los internautas al agredir físicamente a un integrante de mariachi y además, maltratar su intrumento, por lo que en Internet, a han apodad #LadyMariachi.

De acuerdo con información al portal de noticias La Verdad, la televisora contrató a un mariachi para la grabación de un programa especial, los mariachis llegaron puntuales a la televisora, pero los hicieon esperar más de una hora, razón por la cual, sólo les dio tiempo de interpretar tres canciones.

Al enterarse de esto, Abril se negó a pagarles a los mariachis, a lo que ellos, mientras grababan lo que estaba pasando, argumentaron lo siguiente:

Aquí en Tv Azteca, la señora Abril Cervantes no nos quiere pagar porque tocamos tres canciones, aunque nos tuvieron esperando más de una hora. Trabajo es trabajo, pero la televisión así no lo ve, y quiere que hagamos lo que ellos digan, nosotros no trabajamos así, vendemos calidad, hacemos el servicio bien y se paga lo que es"