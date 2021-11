México.- Lalo Mora sigue dando de qué hablar por los escándalos donde se le ha visto tocar de manera inapropiada a cualquier fan que se acerque a él y no solo eso, también ha besado a otras sin su consentimiento.

El cantante de 74 años lo volvió a hacer, en redes sociales circula un video del cantante tocando el cuerpo de una fanática que lo acompañaba en el escenario.

Lalo Mora no resistió y terminó tocando el cuerpo de una seguidora que le hizo un baile muy cercano, con lo que revivió el escándalo y críticas.

Y es que el llamado “Rey de Mil Coronas” no ha parado de protagonizar escándalos y para su mala suerte, son grabados y compartidos en redes sociales, donde tanto internautas como famosos, se han pronunciado en contra de estas acciones.

Carmen Salinas y Maribel Guardia han hablado y sentenciado las acciones del cantante de ‘Eslabón por eslabón’, se han sumado a las campañas de desprestigio en contra del cantante y han calificado de acoso los “tocamientos” que hace a las fans.

A pesar de ello, Lalo Mora no ha dado declaraciones al respecto, salvo la entrevista presentada en el programa “Hoy Día”, en el que aclaró lo sucedido en el último video donde se puede ver cuando toca el busto de una fan cuando ella le pide una foto.

Me iba a caer, la muchacha se asustó. No me agarré, sencillamente se asustó ella y me aventó y como que me aventó la mano, eso es todo amigo”, finalizó Lalo Mora.