VIDEO. Cambia de novio como de calzones: Lambda García responde a críticas por su novio

México.- Lambda García, actor y conductor del programa “Hoy” de Televisa, dio a conocer que tiene nuevo novio y se llama Diego Oseguera, pero enseguida le preguntaron por qué “cambia de pareja como calzones”, pero él, indignado, se defendió.

En una sesión de preguntas y respuestas, el conductor de Televisa recibió una pregunta incómoda, pero igual la respondió.

Lambda primero aclaró que sólo ha tenido tres parejas con las que ha estado más de seis años, y luego dijo que no tiene por qué darle explicaciones a nadie.

No sé ni cómo contestar esto, tengo 35 y he tenido tres parejas, con las cuales he durado más de 6 años y medio con cada una, no sé ni para qué me desgasto contestandote a ti estas cosas, evidentemente no, mi última relación fue muy corta, pero no quiere decir que haya sido menor importante, chavos, no miento”, explicó Lambda García.