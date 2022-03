Lambda García comparte su experiencia en ‘Amor Divido’: Es un proyecto sin egolatrías

México.- Lambda García se siente pleno con su participación como ‘Danilo’ en la telenovela “Amor Dividido”; es un hombre estudioso, de buenos sentimientos, pero que lamentablemente es usado por sus seres de confianza.

En entrevista vía telefónica, el actor habló sobre su experiencia en este proyecto, protagonizado por Eva Cedeño y Gabriel Soto.

Padrísimo, la verdad es que ha sido un proyecto súper bonito, en el que me he sentido tranquilo, feliz, aprovechado, creo que ha sido como muy lindo y me gusta trabajar de una forma en la que me sienta cómodo”, reiteró.