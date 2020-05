Lanza Netflix ‘Control Z’ este sábado, una serie de hackers mexicana

México.- Zion Moreno es una actriz con una carrera prometedora, pues ha logrado posicionarse en papeles importantes como Isabela, uno de los personajes principales en la serie 'Control Z', que se estrena mañana en Netflix.

En entrevista telefónica con AM, la actriz, quien también participa en la serie de proyección mundial 'Gossip Girl', habló sobre éste y otros proyectos.

Fue la experiencia de mi vida, porque fue mi segundo proyecto, estoy emocionada porque nunca había viajado a la Ciudad de México, me enamoré de la ciudad y fue un reto, porque no estoy acostumbrada a hablar en español, pero ahora lo hablo mejor que antes, estoy aprendiendo más, pero me encantó la historia. Mis compañeros y yo nos hicimos familia”, comentó.