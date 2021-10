México.- “Lapizito” el hermano menor de Gomita, habló sobre la pelea entre su hermana y su padre, pues hace días durante el programa ‘De Primera Mano’ se dio a conocer que la posible causa de la pelea fue que se supo que su papá mantenía una relación con la hermana de la novia del payasito.

Al respecto, Fredy conocido como "Lapizito", habló en redes sociales para desmentir los rumores sobre su cuñada y reveló que él no se encontraba durante la agresión.

Cuando pasó esa situación yo estaba grabando un video de ‘Soy Fredy’, estaba a una hora de distancia. Estaba grabando un video el cuál no terminé, no salió, traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba a una hora y cuando llegué, ya no había nadie de mi familia, entonces yo no sé realmente lo que pasó ese día”, dijo Lapizito.