Larry Hernández no puede hablar y perdió 10 kilos debido al Covid

México.- Larry Hernández preocupó a sus seguidores luego de que hace unos días informara a través de sus historias de Instagram que estaba muy mal tras haberse contagiado de Covid y que tenía que estar con oxígeno, pues sus pulmones tenían mucho daño; a través del mismo medio ahora reveló que ya ha perdido más de 10 kilos y que actualmente no puede hablar.

A través de una serie de clips en sus historias de Instagram, el músico explica con mensajes escritos cómo se encuentra de salud, luego de haber dado positivo a coronavirus y tener graves síntomas que lo llevaron a permanecer en reposo y con oxígeno.

En los videos, Larry se ve demacrado y explica que ha bajado de peso 24 libras, más o menos 10.8 kilos, confesó además que no se ha bañado en más de 10 días y que por indicación del médico no debe de hablar.

No me he bañado en más de 10 días, no puedo hablar por orden del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco”, escribió en sus historias de Instagram.