Larry King muere por COVID-19

Larry King murió hoy por coronavirus COVID-19 a los 87 años.

El expresentador de CNN había sido internado desde el 2 de enero por complicaciones derivadas de la enfermedad.

A lo largo de su carrera Larry King entrevistó a alrededor de 50 mil personalidades, entre ellos presidentes.

Los Ángeles, California.- Larry King murió hoy por coronavirus COVID-19, en el Centro Médico Cedars-Sinai.

El famoso presentador de televisión fue mundialmente conocido por su programa “Larry King Live”, en CNN, que estuvo al aire por 25 años. De acuerdo con The New York Times, el conductor entrevistó a alrededor de 50 mil personas, entre las que figuran presidentes de Estados Unidos, criminales, científicos, cantantes, actores, miembros de la realeza y autores de best sellers, entre otras personalidades.

Murió Larry King por COVID

Mediante un comunicado se informó que la causa de muerte de Larry King a sus 87 años fue por COVID-19.

El pasado 2 de enero se había dado a conocer que el periodista fue internado en el Cedars-Sinai al presentar complicaciones con la enfermedad, desde entonces hasta esta mañana King luchó una dura batalla hasta que finalmente su cuerpo no pudo más.

Falleció esta mañana en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles tras una dura batalla contra el coronavirus", señala el comunicado.

Personalidades que fueron entrevistadas por Larry King compartieron en sus perfiles de Instagram y Twitter mensajes de despedida.

Durante 63 años y en las plataformas de radio, televisión y medios digitales, las miles de entrevistas, premios y elogios globales de Larry son un testimonio de su talento único y duradero como locutor", añade el comunicado.

Sobrevivió al cáncer

Larry King había sido un ejemplo de la lucha, pues luchó contra cáncer de pulmón y de próstata, además de haber sobrevivido a un ataque al corazón en 1987.

Pero no fueron los únicos duros golpes que le dio la vida, pues el año pasado dos de sus hijos, Andy y Chai murieron con apenas dos semanas de diferencia.

En aquel entonces, el presentador del afamado programa de radio Larry King Now informó que Andy murió el 28 de julio debido a un ataque al corazón, mientras que Chaia murió el 20 de agosto, días después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón.